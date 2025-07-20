20 липня 2023 року — друга річниця обстрілу банку в Одесі

Обстріл Одеси 20 липня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня, минає два роки з моменту одного з наймасштабніших обстрілів Одеси за час великої війни. У ту ніч 2023 року ракети й дрони влучили просто в серце міста. Загинула людина, декількох було поранено, а центр міста зазнав серйозних руйнувань.

Новини.LIVE сьогодні згадують події тієї страшної ночі.

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Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Одеси 20 липня 2023 року: що відомо

У ніч на 20 липня 2023 року Росія третю добу поспіль обстрілювала Одесу. Це була одна з наймасштабніших атак на місто за час повномасштабної війни. Ворог випустив дрони-камікадзе Shahed 136, крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К", а також надзвукові ракети Х-22 і "Онікс".

Люди біля місця влучання. Фото: Новини.LIVE

Повітряну тривогу в місті оголосили о 1:57, вибухи було чутно в багатьох районах, а відбій пролунав лише о 3:45. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів та ракет, але частина все ж влучила в центр Одеси.

Рятувальники відпочивають після кількох годин інтенсивних робіт. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджено будівлю банка в Одесі

Основний удар був спрямований на цивільну інфраструктуру. Зруйновано адміністративну будівлю в середмісті, сильно постраждали житлові будинки, навчальні заклади — школа, ліцей і дитячий садок. Уламки пошкодили й будівлю Генерального консульства Китаю.

Важка техніка працює на місці розбору завалів. Фото: Новини.LIVE

Одна з ракет поцілила у відділення банку "Восток". Будівлю зруйновано, загинув охоронець, якого знайшли під завалами. Ще кілька людей отримали поранення, серед них була дитина. Одну жінку госпіталізували у важкому стані.

Прокуратура відкрила провадження

Це була третя ніч поспіль, коли одесити прокидалися від вибухів. Після чергового обстрілу Одеси та області прокуратура розпочала досудове розслідування з метою встановлення відповідальних за ці злочини.

Зруйнована адмінбудівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора росіяни вчергове обстріляли Одесу, дрон влучив у житловий будинок. Також ми писали, що вибуховою хвилею пошкоджено 138 вікон у квартирах і під’їздах, а також 12 балконних блоків.