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Кількість жертв внаслідок обстрілу Одеси зросла

20 липня 2023 14:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кількість жертв внаслідок обстрілу Одеси зросла
В Одесі все ще триває ліквідація наслідків нічної атаки. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок підступного обстрілу Одесі, 8 людей зазнали поранень. Кількість загиблих зросла.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE з місця події. 

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З-під завалів дістали ще одного чоловіка. Кількість жертв внаслідок терористичних дій РФ зросла до двох. Додаткової інформації про загиблого ще не надходило. Поки, що відомо, що один із загиблих — охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. 

Ліквідація наслідків ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE
Ліквідація наслідків ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE

Подробиці нічної атаки по Одесі

Вночі ворожі сили запустили низку ракет по Одещині та Миколаївщині. Попри максимальні зусилля протиповітряної оборони, вдалося знищити лише частину з них.

Згідно з офіційними звітами, на Одещині були знищені всі 12 "шахедів" та 2 "Калібри", а на Миколаївщині — 3 "Іскандер-К". Проте надзвукові ракети, зокрема Х-22 та "Онікс", знищити не вдалося. 

"Атакувавши саме порти "зернової угоди", завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, рашисти влучили також в об'єкти, ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, у тому числі житлових. 4 місцевих мешканці отримали поранення, серед них 1 дитина. Ще 1 людину під час рошуково-рятувальної операції виявили під завалами загиблою", — написали в ОК "Південь". 

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО  не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.

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