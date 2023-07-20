Число жертв в результате обстрела Одессы возросло

В Одессе все еще идет ликвидация последствий ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате коварного обстрела Одессе, 8 человек получили ранения. Число погибших возросло.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE с места происшествия.

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Устранение последствий вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

Подробности ночной атаки по Одессе

Ночью вражеские силы запустили ряд ракет в Одесской и Николаевской областях. Несмотря на максимальные усилия противовоздушной обороны, удалось уничтожить только одну из них.

Согласно официальным отчетам, в Одесской области были уничтожены все 12 "шахедов" и 2 "Калибры", а в Николаевской области — 3 "Искандер-К". Однако сверхзвуковые ракеты, в том числе Х-22 и Оникс, уничтожить не удалось.

"Атаковав именно порты "зернового соглашения", нанеся повреждения портовой инфраструктуре, рашисты попали также в объекты, никак не связанные ни с военными, ни с портами. Разрушили админздание в центре Одессы, где взрывной волной повреждено еще несколько домов, в том числе жилых. 4 местных жителя получили ранения, среди них 1 ребенок. Еще 1 человек во время грохотно-спасательной операции обнаружили под завалами погибшим", — написали в ОК "Юг".

Отметим, оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.