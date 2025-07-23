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Головна Одеса Масований удар по центру Одеси — як це було 2 роки тому

Масований удар по центру Одеси — як це було 2 роки тому

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 10:10
Річниця атаки на Одесу 23 липня - обстріл Будинку вчених та Спасо-Преображенського кафедрального собору
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

У цей день, 23 липня 2023 року РФ завдала ракетного удару по Одесі, задіявши 19 ракет. Внаслідок атаки 2 людей загинуло, ще 22 отримали пораннення різного ступеню важкості. Окрім житлових будинків, у місті постраждали 29 пам'яток архітектури, серед яких палац графа Толстого, будинок Чижевича, Будинок вчених, Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато інших.

Новини.LIVE нагадують як це було 2 роки тому.

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Атака на Одесу

Російські війська у ніч на 23 липня для чергового удару по Одеській області застосували 19 ракет різних типів, зокрема: Онікс, Х-22, Калібр, Іскандер-К та Іскандер-М. Унаслідок атаки були зруйновані шість житлових будинків, та 2 пам'ятки архітектури. Крім того в історичному центрі у багатьох будівлях вибило вікна й пошкодило фасади. Не вціліло скління й у відомій музичній школі імені Столярського.

В результаті атаки загинуло двоє людей. 22 було поранено, серед них чотири дитини. 11 дорослих і троє неповнолітніх госпіталізували.

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Дах будинку після атаки. Фото: Новини.LIVE
Обстрел годовщина - фото 2
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE
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Школа Столярського без вікон. Фото: Новини.LIVE

Будинок вчених

Внаслідок атаки вибухом було майже знищено літній сад у внутрішньому дворику Будинку вчених. У будівлі вибило майже усі старовинні вітражі. Крім того, було пошкоджено меблі та інтер'єр XIX ст.. У саду уламками посікло дерева, постраждав і відомий "Платан західний".

"Будинок вчених це культура та наука. Росіяни казали, що вони цивілізовані люди і от ми побачили всю цю цивілізацію. Вони порушили конвенцію ЮНЕСКО, адже зобов'язалися не наносити умисної шкоди пам'яткам культурної спадщини",— сказав тоді Ганнадій Труханов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Одеський Будинок вчених сьогодні: наслідки ракетного удару
Будинок вчених. Фото: grad.ua

Пошкодження храму

Внаслідок атаки зазнав серйозних руйнувань і Спасо-Преображенський кафедральний собор. Постраждали деякі православні святині, що перебували у ньому. Ракета пробила два поверхи вниз та пошкодила вівтарну частину з покрівлею. Від сили удару знесло півтораметрову стіну поряд та перекинуло колонаду.

"Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби "русского міра" — руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ",— прокоментував тоді обстріл храму митрополіт Єпіфаній.

Відновлювати храму почали одразу після атаки на пожертви містян.

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Руйнування храму. Фото: Новини.LIVE
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Храм зсередини. Фото: Новини.LIVE
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Соборна площа після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що пережили одесити під час атаки 22 липня. А також про річницю влучання в банк у нашому місті.

Одеса обстріли Новини Одеси ракети війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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