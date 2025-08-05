Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Працівник ТЦК в Одесі знімав з військового обліку — ціна питання

Працівник ТЦК в Одесі знімав з військового обліку — ціна питання

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 14:40
Працівник ТЦК в Одесі за хабарі знімав з військового обліку
Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівник Приморського РТЦК в Одесі разом з колегами допомагав чоловікам зніматися з військового обліку за гроші. Однак ділка піймали на гарячому та оголосили йому підозру — службовцю загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Інспектор Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі брав участь у схемі з організації незаконної відстрочки від військової служби.

Його співучасників ДБР викрило раніше, ще у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби знятися з військового обліку за 12-16 тисяч доларів США. Слідство встановило, що допомагав їм саме фігурант — працівник Приморського РТЦК та СП.

Також було викрито організатора оборудки — непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та підробляв деякі документи.

None - фото 1
Обшук у фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зливав місця дислокації полігонів. А також про те, яким чином судили чоловіка, за поширення інформації про працівників ТЦК та СП. 

Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації