Працівник ТЦК в Одесі за хабарі знімав з військового обліку

Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівник Приморського РТЦК в Одесі разом з колегами допомагав чоловікам зніматися з військового обліку за гроші. Однак ділка піймали на гарячому та оголосили йому підозру — службовцю загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Інспектор Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі брав участь у схемі з організації незаконної відстрочки від військової служби.

Його співучасників ДБР викрило раніше, ще у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби знятися з військового обліку за 12-16 тисяч доларів США. Слідство встановило, що допомагав їм саме фігурант — працівник Приморського РТЦК та СП.

Також було викрито організатора оборудки — непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та підробляв деякі документи.

Обшук у фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зливав місця дислокації полігонів. А також про те, яким чином судили чоловіка, за поширення інформації про працівників ТЦК та СП.