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Главная Одесса Работник ТЦК в Одессе снимал с воинского учета — цена вопроса

Работник ТЦК в Одессе снимал с воинского учета — цена вопроса

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:40
Работник ТЦК в Одессе за взятки снимал с воинского учета за взятки
Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Работник Приморского РТЦК в Одессе вместе с коллегами помогал мужчинам сниматься с воинского учета за деньги. Однако дельца поймали с поличным и объявили ему подозрение — служащему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Инспектор Приморского районного территориального центра комплектования и соцподдержки в Одессе, участвовал в схеме по организации незаконной отсрочки от военной службы.

Его соучастников ГБР разоблачило ранее, еще в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотруднику центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам. Дельцы предлагали желающим избежать военной службы сняться с воинского учета за 12-16 тысяч долларов США. Следствие установило, что помогал им именно фигурант — работник Приморского РТЦК и СП.

Также был разоблачен организатор схемы — неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками сделки, руководил процессами и подделывал некоторые документы.

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Обыск у фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сливал места дислокации полигонов. А также о том, каким образом судили мужчину, за распространение информации о работниках ТЦК и СП.

Одесса Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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