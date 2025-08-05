Захід пришвидшив поставки зброї для України, - Братчук

Зброя НАТО. Фото ілюстративне: Укрінформ

Внаслідок масованих обстрілів міст, у тому числі й Одеси, західні партнери України прискорили постачання зброї для Сил Оборони. Крім того, ЗСУ можуть отримати новітні види озброєння, які лише випробовуватимуться в бойових умовах.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Сьогодні міжнародні партнери намагаютсья навмисно не розповсюджувати інформацію про передачу зброї для оборони України. Однак фактично наразі Захід пришвидшив поставки, аби наздогнати упущене у той період, коли вони були обмежені. Так, нещодавно з'явилася інформація про додаткові системи Patriot, які їдуть до нашої країни.

"Про постачання видів зброї сьогодні практично нічого не повідомляється. І це абсолютно вірно, тому що ворог не має цього знати. Але ці постачання вони йдуть. І Захід давно почув заклик президента України щодо того, щоб використовувати російсько-український фронт як полігон для випробовування нових видів озброєння. Заклик політично підтриманий, і думаю, що виробники зброї в захваті", — каже речник УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що саме масовані ракетно-дронові атаки по українських містах посприяли рішучості Заходу щодо нових постачань зброї для України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ втрачає перевагу у повітрі. А також про збиття ''шахедів'' бійцями прикордонного загону над Одещиною.