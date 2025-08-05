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Главная Одесса Защита Одессы — Украина получит больше оружия от Запада

Защита Одессы — Украина получит больше оружия от Запада

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:55
Запад ускорил поставки оружия для Украины, - Братчук
Оружие НАТО. Фото иллюстративное: Укринформ

Вследствие массированных обстрелов городов, в том числе и Одессы, западные партнеры Украины ускорили поставки оружия для Сил Обороны. Кроме того, ВСУ могут получить новейшие виды вооружения, которые будут только испытываться в боевых условиях.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Оружие для Украины

Сегодня международные партнеры пытаются намеренно не распространять информацию о передаче оружия для обороны Украины. Однако фактически сейчас Запад ускорил поставки, чтобы догнать упущенное в тот период, когда они были ограничены. Так, недавно появилась информация о дополнительных системах Patriot, которые едут в нашу страну.

"О поставках видов оружия сегодня практически ничего не сообщается. И это абсолютно верно, потому что враг не должен этого знать. Но эти поставки они идут. И Запад давно услышал призыв президента Украины относительно того, чтобы использовать российско-украинский фронт как полигон для испытания новых видов вооружения. Призыв политически поддержан, и думаю, что производители оружия в восторге", — говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что именно массированные ракетно-пушечные атаки по украинским городам поспособствовали решимости Запада в отношении новых поставок оружия для Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ теряет преимущество в воздухе. А также о сбитии ''шахедов'' бойцами пограничного отряда над Одесской областью.

Одесса оружие Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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