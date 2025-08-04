Відео збиття шахедів над Одещиною під час атаки 4 серпня

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Укрінформ

Прикордонники Одещини знову продемонстрували свою майстерність у збитті ворожих ''шахедів''. Завдяки їхній роботі цієї ночі один із дронів РФ не долетів до своєї цілі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Збиття ворожого дрону

Під час чергової нічної повітряної атаки 4 серпня, військовослужбовці Одеського прикордонного загону помітили у небі ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136/131". По БпЛА супротивника був негайно відкритий вогонь з кулеметів. В результаті влучань безпілотник розірвався та впав у море.

"Завдяки чіткій взаємодії, професіоналізму та рішучості, БпЛА було оперативно виявлено та уражено в повітрі. Його уламки впали в акваторію Чорного моря", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Атака на Одесу 4 серпня

Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники ліквідували спільно з добровольцями. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Сталося загоряння в недіючому гуртожитку та в синагозі Пересип.

Також у передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля. Атакою був частково зруйнований 4-х поверховий приватний будинок, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожі ракетоносії у Чорному морі. А також про наслідки атаки на Одесу.