Відео збиття шахедів над Одещиною під час атаки 4 серпня

Як збивали шахеди біля Одеси — прикордонники показали відео
Прикордонники Одещини знову продемонстрували свою майстерність у збитті ворожих ''шахедів''. Завдяки їхній роботі цієї ночі один із дронів РФ не долетів до своєї цілі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Збиття ворожого дрону
Під час чергової нічної повітряної атаки 4 серпня, військовослужбовці Одеського прикордонного загону помітили у небі ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136/131". По БпЛА супротивника був негайно відкритий вогонь з кулеметів. В результаті влучань безпілотник розірвався та впав у море.
"Завдяки чіткій взаємодії, професіоналізму та рішучості, БпЛА було оперативно виявлено та уражено в повітрі. Його уламки впали в акваторію Чорного моря", — йдеться у повідомленні прикордонників.
Атака на Одесу 4 серпня
Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники ліквідували спільно з добровольцями. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Сталося загоряння в недіючому гуртожитку та в синагозі Пересип.
Також у передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля. Атакою був частково зруйнований 4-х поверховий приватний будинок, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ворожі ракетоносії у Чорному морі. А також про наслідки атаки на Одесу.
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