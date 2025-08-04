Командир військової частини ЗСУ на Одещині фіктивно оформив товариша на службу

Служба по-дружбі — на Одещині затримано військового
Командир однієї з військових частин Одещини фіктивно оформив знайомого на "липову" службу у свою частину. Однак його піймали на гарячому, підозрюваному загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
Командир військової частини, щоб "допомогти" товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину. Протягом понад пів року йому нараховувались виплати, поки він насправді продовжував займатись підприємницькою діяльністю в тилу.
Правоохоронці викрили фігурантів, наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі. Підозрюваного відсторонено від займаної посади.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживанні службовим становищем). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання посадовця ТЦК на Одещині. А також про схему суддів з вивозу ухилянтів за кордон.
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