Командир воинской части ВСУ в Одесской области фиктивно оформил товарища на службу

Фигурант после задержания. Фото: Государственное бюро расследований

Командир одной из воинских частей Одесской области фиктивно оформил знакомого на "липовую" службу в свою часть. Однако его поймали с поличным, подозреваемому грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Командир воинской части, чтобы "помочь" товарищу с мобилизацией, безосновательно оформил его механиком к себе в воинскую часть. В течение более полугода ему начислялись выплаты, пока он на самом деле продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в тылу.

Правоохранители разоблачили фигурантов, а нанесенный финансовый ущерб полностью возмещен государству. Подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотреблении служебным положением). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании чиновника ТЦК в Одесской области. А также о схеме судей по вывозу уклонистов за границу.