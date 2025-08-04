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Главная Одесса Служба по-дружбе — на Одесчине задержан военный

Служба по-дружбе — на Одесчине задержан военный

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 11:42
Командир воинской части ВСУ в Одесской области фиктивно оформил товарища на службу
Фигурант после задержания. Фото: Государственное бюро расследований

Командир одной из воинских частей Одесской области фиктивно оформил знакомого на "липовую" службу в свою часть. Однако его поймали с поличным, подозреваемому грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Командир воинской части, чтобы "помочь" товарищу с мобилизацией, безосновательно оформил его механиком к себе в воинскую часть. В течение более полугода ему начислялись выплаты, пока он на самом деле продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в тылу.

Правоохранители разоблачили фигурантов, а нанесенный финансовый ущерб полностью возмещен государству. Подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотреблении служебным положением). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании чиновника ТЦК в Одесской области. А также о схеме судей по вывозу уклонистов за границу.

Одесса ГБР ВСУ Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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