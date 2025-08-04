Командир воинской части ВСУ в Одесской области фиктивно оформил товарища на службу

Служба по-дружбе — на Одесчине задержан военный
Командир одной из воинских частей Одесской области фиктивно оформил знакомого на "липовую" службу в свою часть. Однако его поймали с поличным, подозреваемому грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Подробности дела
Командир воинской части, чтобы "помочь" товарищу с мобилизацией, безосновательно оформил его механиком к себе в воинскую часть. В течение более полугода ему начислялись выплаты, пока он на самом деле продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в тылу.
Правоохранители разоблачили фигурантов, а нанесенный финансовый ущерб полностью возмещен государству. Подозреваемый отстранен от занимаемой должности.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотреблении служебным положением). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о задержании чиновника ТЦК в Одесской области. А также о схеме судей по вывозу уклонистов за границу.
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