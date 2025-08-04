Військові кораблі ЗС РФ із Калібрами у Чорному морі

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Після тривалої перерви Росія знову вивела носії крилатих ракет у Чорне море. Наразі в акваторії зафіксовано 2 ворожих кораблі із "Калібрами" напоготові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Станом на 00:00 4 липня у Чорному морі не було зафіксовано активності ворожого флоту та авіації. Однак вже о 9:00 ранку ЗС РФ вивели в акваторію 2 ракетоносії. Ці військові кораблі здатні випустити одночасно до 16 крилатих ракет "Калібр".

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот з посту моніторингового каналу

Загроза від "Калібрів"

Крилаті ракети "Калібр", які Росія використовує для ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Вони можуть запускатися з кораблів і підводних човнів у Чорному морі та мають велику дальність ураження, що дозволяє їм досягати цілей на значній відстані від місця запуску. Їхня низька висота польоту ускладнює перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Крім того, "Калібри" можуть бути споряджені касетними боєприпасами, що збільшує площу ураження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому російські ракетоносії не виходили у Чорне море. А також про наслідки атаки на Одесу.