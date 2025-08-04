Обстрел Одесской области 4 августа ударными дронами — фото

Последствия атаки на Одессу — что пострадало (фото)
Ночью 4 августа Россия снова атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе. К счастью, пострадавших нет, однако в результате обстрела вспыхнули многочисленные пожары.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Одесской области.
Последствия атаки
В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали совместно с добровольцами. Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Произошло возгорание и в недействующем общежитии.
"От ГСЧС привлекались 27 единиц техники и 79 пожарных", — говорится в сообщении спасателей.
Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела был поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Также в пригороде Одессы в результате российского удара занялось админздание. Атакой был частично разрушен 4-х этажный частный дом, гараж, повреждены 6 легковых автомобилей.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также об обстреле Киева 3 августа и его последствиях.
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