Обстрел Одесской области 4 августа ударными дронами — фото

Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью 4 августа Россия снова атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе. К счастью, пострадавших нет, однако в результате обстрела вспыхнули многочисленные пожары.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали совместно с добровольцами. Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Произошло возгорание и в недействующем общежитии.

"От ГСЧС привлекались 27 единиц техники и 79 пожарных", — говорится в сообщении спасателей.

Пожар пылает. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация последствий этой атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела был поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также в пригороде Одессы в результате российского удара занялось админздание. Атакой был частично разрушен 4-х этажный частный дом, гараж, повреждены 6 легковых автомобилей.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденные павильоны. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также об обстреле Киева 3 августа и его последствиях.