Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки на Одессу — что пострадало (фото)

Последствия атаки на Одессу — что пострадало (фото)

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 09:10
Обстрел Одесской области 4 августа ударными дронами — фото
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью 4 августа Россия снова атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе. К счастью, пострадавших нет, однако в результате обстрела вспыхнули многочисленные пожары.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали совместно с добровольцами. Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Произошло возгорание и в недействующем общежитии.

"От ГСЧС привлекались 27 единиц техники и 79 пожарных", — говорится в сообщении спасателей.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь, литейный завод и текст
Пожар пылает. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека и текст
Ликвидация последствий этой атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела был поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также в пригороде Одессы в результате российского удара занялось админздание. Атакой был частично разрушен 4-х этажный частный дом, гараж, повреждены 6 легковых автомобилей.

Возможно, это изображение огонь и текст
Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение ‎1 человек и ‎текст
Поврежденные павильоны. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ночью были слышны взрывы. А также об обстреле Киева 3 августа и его последствиях.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации