Инцидент с водителем и ТЦК в Одесской области - официальная версия

Люди в форме задерживают мужчину. Фото: скриншот из видео

В социальных сетях распространяется видео конфликта, между мужчиной за рулем и представителями РТЦК и полиции. Оказалось, что водитель был нетрезв, а его попытка убежать завершилась применением силы.

Такую информацию обнародовали в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама

Читайте также:

Что произошло между военными и мужчиной

Как сообщили в областном территориальном центре комплектования, в поселке Зеленогорское Одесской области 2 августа во время мобилизационного рейда представители ТЦК и полиции остановили легковушку. В машине находился мужчина, который, как выяснилось, находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"На законное требование пройти с нами для оформления документов гражданин ответил физическим сопротивлением. Мы действовали в пределах своих полномочий, чтобы остановить правонарушение", — сообщили в совместном заявлении РТЦК и полиции.

Кроме того, полицейские проверили водителя на драгере — и тот показал, что он пьян. Когда ему сказали пройти вместе с правоохранителями для составления документов, тот начал кричать, сопротивляться и применил физическую силу.

Какое наказание ожидает водителя

Против мужчины составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Также открыли уголовное производство за сопротивление правоохранителям.

В ТЦК напомнили, что законные требования полиции и военных надо выполнять. За нарушение предусмотрена ответственность.

Напомним, в Ровно работник железной дороги, которого мобилизовали на военную службу, несмотря на наличие бронирования, подал иск против ТЦК. Также мы писали, как устранить несоответствия данных в приложении "Резерв+" и военно-учетных документах в ТЦК.