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Главная Одесса Стычка с военными в Одесской области — комментарий ТЦК

Стычка с военными в Одесской области — комментарий ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 17:08
Инцидент с водителем и ТЦК в Одесской области - официальная версия
Люди в форме задерживают мужчину. Фото: скриншот из видео

В социальных сетях распространяется видео конфликта, между мужчиной за рулем и представителями РТЦК и полиции. Оказалось, что водитель был нетрезв, а его попытка убежать завершилась применением силы.

Такую информацию обнародовали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Что произошло между военными и мужчиной

Как сообщили в областном территориальном центре комплектования, в поселке Зеленогорское Одесской области 2 августа во время мобилизационного рейда представители ТЦК и полиции остановили легковушку. В машине находился мужчина, который, как выяснилось, находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"На законное требование пройти с нами для оформления документов гражданин ответил физическим сопротивлением. Мы действовали в пределах своих полномочий, чтобы остановить правонарушение", — сообщили в совместном заявлении РТЦК и полиции.

Кроме того, полицейские проверили водителя на драгере — и тот показал, что он пьян. Когда ему сказали пройти вместе с правоохранителями для составления документов, тот начал кричать, сопротивляться и применил физическую силу.

Какое наказание ожидает водителя

Против мужчины составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Также открыли уголовное производство за сопротивление правоохранителям.

В ТЦК напомнили, что законные требования полиции и военных надо выполнять. За нарушение предусмотрена ответственность.

Напомним, в Ровно работник железной дороги, которого мобилизовали на военную службу, несмотря на наличие бронирования, подал иск против ТЦК. Также мы писали, как устранить несоответствия данных в приложении "Резерв+" и военно-учетных документах в ТЦК.

Одесса драка Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП задержание
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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