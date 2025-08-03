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Головна Одеса Сутичка з військовими в Одеській області — коментар ТЦК

Сутичка з військовими в Одеській області — коментар ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 17:08
Інцидент із водієм та ТЦК на Одещині — офіційна версія
Люди у формі затримують чоловіка. Фото: скриншот з відео

У соціальних мережах поширюється відео конфлікту між чоловіком за кермом та представниками РТЦК і поліції. Виявилося, що водій був нетверезим, а його спроба втекти завершилася застосуванням сили.

Таку інформацію оприлюднили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Що сталося між військовими та чоловіком

Як повідомили в обласному територіальному центрі комплектування, у селищі Зеленогірське на Одещині 2 серпня під час мобілізаційного рейду представники ТЦК і поліції зупинили легковик. У машині був чоловік, який, як з’ясувалося, перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку.

"На законну вимогу пройти з нами для оформлення документів громадянин відповів фізичним спротивом. Ми діяли в межах своїх повноважень, щоб зупинити правопорушення", — повідомили у спільній заяві РТЦК та поліції.

Крім того, поліцейські перевірили водія на драгері — і той показав, що він п’яний. Коли йому сказали пройти разом з правоохоронцями для складання документів, той почав кричати, пручатися і застосував фізичну силу.

Яке покарання очікує на водія

Проти чоловіка склали адміністративний протокол за водіння у нетверезому стані. Також відкрили кримінальне провадження за опір правоохоронцям.

У ТЦК нагадали, що законні вимоги поліції та військових треба виконувати. За порушення передбачено відповідальність.

Нагадаємо, у Рівному працівник залізниці, якого мобілізували на військову службу, попри наявність бронювання, подав позов проти ТЦК. Також ми писали, як усунути невідповідності даних в застосунку "Резерв+" та військово-облікових документах в ТЦК.

Одеса бійка Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП затримання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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