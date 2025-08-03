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Головна Одеса Скандал біля ТЦК в Одесі — жінка напала на військового

Скандал біля ТЦК в Одесі — жінка напала на військового

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 12:35
Конфлікт біля Одеського ТЦК: коментар установи
Жінки б'ються з військовими. Фото ілюстративне: кадр з відео

Біля будівлі Одеського обласного ТЦК стався інцидент за участі цивільної особи та військовослужбовця роти охорони. Відомо, що жінка побилася з військовим, який має бойове поранення з фронту.

Ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Конфлікт біля будівлі ТЦК в Одесі

В установі зазначають, що 1 серпня біля однієї з будівель Одеського обласного ТЦК цивільна особа влаштувала конфлікт із військовослужбовцем роти охорони. А на відео, яке шириться в соцмережах, за їхніми даними, зафіксовано лише останні секунди інциденту, без контексту того, що сталося до того.

"Громадянка поводилась вкрай агресивно поблизу режимного об’єкта. На зауваження військового вона відповіла грубою лайкою, а згодом накинулась на нього з нападом", — прокоментували у ТЦК.

Щоб не допустити подальшого загострення, військовослужбовець залишив місце інциденту і повернувся на територію об’єкта. У ТЦК підкреслюють, що цей боєць має важке бойове поранення, отримане під час служби на фронті.

"На жаль, такі ситуації все частіше провокуються з метою дискредитації військових та мобілізаційної кампанії загалом. Ми закликаємо суспільство не піддаватися на маніпуляції", — йдеться у зверненні обласного ТЦК.

В установі також нагадали, що будівлі ТЦК — це режимні об’єкти. Фізичний напад на військовослужбовця під час служби — це серйозне правопорушення, яке тягне за собою юридичну відповідальність.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець погрожував вбивством знайомому. Також ми писали, на Черкащині адвокат звинуватив працівників ТЦК у побитті пенсіонера.

Одеса бійка Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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