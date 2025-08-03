Погроза вбивством на Одещині — вирок військовому

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині військовослужбовець ледь не перетворив побутову сварку на кримінальну драму. Через раптову злість він схопився за ніж і погрожував вбивством знайомому. Суд виніс обвинуваченому вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий напав з ножем

З матеріалів слідства відомо, що інцидент стався вранці 16 травня в місті Арциз. Старший солдат, який служив навідником у механізованому батальйоні, посварився зі знайомим на кухні квартири. Словесна перепалка швидко переросла в загрозливу сцену: військовий схопив ніж і почав погрожувати опоненту вбивством.

Наляканий чоловік буквально вистрибнув у вікно, щоби врятуватися. На щастя, фізичних травм вдалося уникнути.

Яке покарання за напад з ножем

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю й щиро розкаявся. Прокуратура підтвердила, що до інциденту він не мав проблем із законом, а на обліку в психіатричних чи наркологічних закладах не перебував. Водночас командування військової частини його схарактеризувало негативно.

За результатами розгляду справи суд засудив чоловіка за погрозу вбивством до одного року обмеження волі. Втім, з урахуванням каяття, вирок пом’якшили: покарання замінили на іспитовий строк з обов’язковою реєстрацією в органі пробації та забороною виїжджати за межі країни без дозволу.

Нагадаємо, на Черкащині адвокат звинуватив працівників ТЦК у Каневі у побитті пенсіонера. Також ми писали, що на Одещині судили чоловіка, який відмовився проходити військово-лікарську комісію.