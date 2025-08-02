Житель Одещини відмовився проходити ВЛК за направленням від ТЦК - як покарав суд

Молоток судді Фото ілюстративне: zmina.info

На Одещині судили чоловіка, який відмовився проходити військово-лікарську комісію. За вироком Подільського райсуду, призовник має сплатити штраф за ухилення військового обліку.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Липецьке Котовського району отримав повістку від ТЦК та був доставлений до медзакладу для проходження військово-лікарської комісії. Однак призовник відмовився від ВЛК, склавши відповідний акт. За це на нього відкрили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити 5100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив зі зброєю та психотропами. А також про те, як покарали службовця ЗСУ за різанину в одеській Аркадії.