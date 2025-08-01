Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Задушив власну матір за гроші — що загрожує жителю Одещини

Задушив власну матір за гроші — що загрожує жителю Одещини

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 16:20
Житель Одещини задушив свою матір -- як покарають за убивство
Фігурант у поліції. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини задушив свою матір за те, що вона відмовилась дати йому гроші. Чоловік намагався приховати свій злочин, однак наявність доказів змусила його зізнатись у скоєному. Фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

На спецлінію 102 зателефонував ізмаїлець 54 років і повідомив, що виявив свою 84-річну матір без ознак життя у її квартирі. Під час огляду тіла жінки були виявлені тілесні ушкодження, які вказували на насильницьку смерть. Попередньо, потерпіла померла від удушення. 

Поліцейські встановили, що того вечора між сином і матір’ю стався конфлікт. Чоловік прийшов до неї додому з вимогою дати гроші на власні потреби. Почувши відмову, він накинувся на стареньку, вдарив її та задушив.

Після скоєного зловмисник спробував ввести поліцію в оману, заявивши, що виявив матір мертвою і не знає, що сталося. Проте докази вказали на його пряму причетність до злочину. Усвідомивши це, чоловік зізнався у скоєному.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителя Одещини, який до смерті забив співмешканку. А також про застілля, яке завершилось убивством.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації