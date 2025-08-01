Житель Одещини задушив свою матір -- як покарають за убивство

Фігурант у поліції. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини задушив свою матір за те, що вона відмовилась дати йому гроші. Чоловік намагався приховати свій злочин, однак наявність доказів змусила його зізнатись у скоєному. Фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

На спецлінію 102 зателефонував ізмаїлець 54 років і повідомив, що виявив свою 84-річну матір без ознак життя у її квартирі. Під час огляду тіла жінки були виявлені тілесні ушкодження, які вказували на насильницьку смерть. Попередньо, потерпіла померла від удушення.

Поліцейські встановили, що того вечора між сином і матір’ю стався конфлікт. Чоловік прийшов до неї додому з вимогою дати гроші на власні потреби. Почувши відмову, він накинувся на стареньку, вдарив її та задушив.

Після скоєного зловмисник спробував ввести поліцію в оману, заявивши, що виявив матір мертвою і не знає, що сталося. Проте докази вказали на його пряму причетність до злочину. Усвідомивши це, чоловік зізнався у скоєному.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителя Одещини, який до смерті забив співмешканку. А також про застілля, яке завершилось убивством.