Житель Одесской области до смерти забил знакомого после застолья

Объявление подозрения. Фото: Национальная полиция Украины

Завершено расследование в отношении жителя Одесской области, который до смерти забил своего знакомого после застолья. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, было обнаружено в квартире его 31-летнего товарища в городе Пивденном.



Правоохранители установили, что за несколько дней до этого между хозяином и гостем, которые распивали алкогольные напитки, возник конфликт. Во время ссоры владелец квартиры жестоко избил знакомого кулаками по голове, после чего пошел отдыхать. Впоследствии, увидев, что мужчина не подает признаков жизни, оставил его тело на кухне.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшый умер от закрытой черепно-мозговой травмы и массивных кровоизлияний, которые привели к отеку головного мозга.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о застолье, которое закончилось поножовщиной. А также о мужчине, который убил свою жену.