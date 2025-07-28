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Головна Одеса Житель Одещини до смерті забив знайомого після застілля — деталі

Житель Одещини до смерті забив знайомого після застілля — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:40
Мешканець Одещини до смерті забив знайомого після застілля
Оголошення підозри. Фото: Національна поліція України

Завершено розслідування щодо мешканця Одещини, який до смерті забив свого знайомого після застілля. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Тіло 36-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, було виявлено в квартирі його 31-річного товариша у місті Південному.

Правоохоронці встановили, що за декілька днів до цього між господарем та гостем, які розпивали алкогольні напої, виник конфлікт. Під час сварки власник помешкання жорстоко побив знайомого кулаками по голові, після чого пішов відпочивати. Згодом, побачивши, що чоловік не подає ознак життя, залишив його тіло на кухні.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий помер від закритої черепно-мозкової травми та масивних крововиливів, які призвели до набряку головного мозку.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застілля, яка закінчилося різаниною. А також про чоловіка, який вбив свою дружину.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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