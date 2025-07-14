Мешканець Одещини вдарив ножем свого односельця - яке покарання

Допит затриманого. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Житель Одещини посварився зі своїм односельцем, не стримався та вдарив його ножем у живіт. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Правоохоронці встановили, що 58-річний житель Одеського району в альтанці біля власного будинку розпивав спиртні напої разом із 49-річним односельцем. Під час застілля між товаришами виникла сварка на ґрунті давніх образ, яка переросла в бійку. У розпалі конфлікту старший за віком чоловік схопив кухонний ніж і вдарив молодшого у живіт. Лікарі госпіталізували потерпілого з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Поліцейські затримали нападника на місці події.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперечку щодо виховання дітей, яка скінчилася різаниною. А також про жительку Одещини, яка зарізала пенсіонерку.