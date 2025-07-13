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Головна Одеса Черги на кордоні — міжнародна траса Одещини в заторах

Черги на кордоні — міжнародна траса Одещини в заторах

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:13
Траса Одеса-Рені: затори на кордоні з Молдовою та Румунією 13 липня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з google.maps

Увечері 13 липня напрямок з Одещини до Молдови та Румунії перевантажений. На дорогах скупчення транспорту, особливо біля Паланки. Водії проводять у чергах кілька годин, тож варто виїжджати заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин. На контрольно-пропускному пункті "Старокозаче — Удобне" рух вільний.

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Черги на кордоні — міжнародна траса Одещини в заторах - фото 1
Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з google.maps

Затори на півдні Одещини

На півдні області, уздовж траси М-15, спостерігаються скупчення транспорту в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян. Однак ці затори не критичні й суттєво не впливають на швидкість руху. Черг перед поромним пунктом пропуску в Орлівці наразі немає.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 2
Дорога до поромного пункту пропуску в Орлівці. Фото: скриншот з google.maps

На КПП "Рені" черг на перетин кордону також не зафіксовано. Але на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

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Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з google.maps

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи потрібні на кордоні з Молдовою. Також писали, що в Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень. 

Молдова Румунія затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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