Де можна купатися на Одещині — список пляжів

В Одесі перевірили якість води на пляжах — де безпечно купатися
В Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень. У переліку популярні локації Одеси, Чорноморська та Приморського. Водночас експерти наголошують: ситуація з якістю води може змінюватись, особливо після дощів.
Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Де купатися безпечно в Одесі
Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону.
У самій Одесі рекомендують такі місця:
- "Без меж" (інклюзивний пляж на "Дельфіні")
- "Калетон" (пляж "Дельфін")
- "Буфет" на Малому Фонтані
- "Гранд Петтін" (Дача Ковалевського)
- "Ітака", "Кокос", "Кокос-Курортний", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі" (пляж "Аркадія")
- "Куба", "Чайка", "Курортний", "Паблік", "Сігал Біч" (13-та станція Великого Фонтану)
- Дві зони пляжу "Золотий берег" (між траверсами №14 і №15, 16-та станція)
- Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11-та станція Великого Фонтану)
- "Соло Біч" (5 ділянок у районі "Ланжерона")
- "Андерхілл", "Ліберті" (поряд із пляжем "Дельфін")
Також безпечні для купання:
- Центральний міський пляж у Чорноморську
- Пляжна ділянка у с. Приморське Ізмаїльського району
На інших пляжах Одеського та Білгород-Дністровського районів офіційно купальний сезон не відкрито:
- с. Сичавка (Південнівська ОТГ)
- с. Грибівка ("Загар", "Лагуна", Дальницька ОТГ)
- с. Приморське ("Катранка")
- с. Лиман ("Расейка")
- с. Курортне
- с. Велика Балабанівка
- с. Затока
Фахівці наголошують: перед поїздкою на пляж варто перевіряти актуальну інформацію про стан води. Після зливових дощів морська вода може тимчасово втратити безпечні показники. І головне — купатися слід тільки на офіційно визначених та облаштованих пляжах, згідно з рішеннями місцевої влади або Одеської ОДА.
Нагадаємо, у соцмережах показали, в якому стані залишають після себе пляж деякі відпочивальники в Одесі. Також повідомляли, що уламки та згоріле шкільне майно, після ракетного удару по школі у Білгороді-Дністровському, скинули біля Аккерманської фортеці.
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