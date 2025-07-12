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Головна Одеса В Одесі перевірили якість води на пляжах — де безпечно купатися

В Одесі перевірили якість води на пляжах — де безпечно купатися

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 14:00
Де можна купатися на Одещині — список пляжів
Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень. У переліку популярні локації Одеси, Чорноморська та Приморського. Водночас експерти наголошують: ситуація з якістю води може змінюватись, особливо після дощів.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Допис Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот з Facebook

Де купатися безпечно в Одесі 

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону. 

У самій Одесі рекомендують такі місця:

  • "Без меж" (інклюзивний пляж на "Дельфіні")
  • "Калетон" (пляж "Дельфін")
  • "Буфет" на Малому Фонтані
  • "Гранд Петтін" (Дача Ковалевського)
  • "Ітака", "Кокос", "Кокос-Курортний", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі" (пляж "Аркадія")
  • "Куба", "Чайка", "Курортний", "Паблік", "Сігал Біч" (13-та станція Великого Фонтану)
  • Дві зони пляжу "Золотий берег" (між траверсами №14 і №15, 16-та станція)
  • Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11-та станція Великого Фонтану)
  • "Соло Біч" (5 ділянок у районі "Ланжерона")
  • "Андерхілл", "Ліберті" (поряд із пляжем "Дельфін")

Також безпечні для купання:

  • Центральний міський пляж у Чорноморську
  • Пляжна ділянка у с. Приморське Ізмаїльського району

На інших пляжах Одеського та Білгород-Дністровського районів офіційно купальний сезон не відкрито:

  • с. Сичавка (Південнівська ОТГ)
  • с. Грибівка ("Загар", "Лагуна", Дальницька ОТГ)
  • с. Приморське ("Катранка")
  • с. Лиман ("Расейка")
  • с. Курортне
  • с. Велика Балабанівка
  • с. Затока

Фахівці наголошують: перед поїздкою на пляж варто перевіряти актуальну інформацію про стан води. Після зливових дощів морська вода може тимчасово втратити безпечні показники. І головне — купатися слід тільки на офіційно визначених та облаштованих пляжах, згідно з рішеннями місцевої влади або Одеської ОДА.

Нагадаємо, у соцмережах показали, в якому стані залишають після себе пляж деякі відпочивальники в Одесі. Також повідомляли, що уламки та згоріле шкільне майно, після ракетного удару по школі у Білгороді-Дністровському, скинули біля Аккерманської фортеці

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси екологія безпека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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