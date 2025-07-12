Где можно купаться в Одесской области - список пляжей

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований. В перечне популярные локации Одессы, Черноморска и Приморского. В то же время эксперты отмечают: ситуация с качеством воды может меняться, особенно после дождей.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот с Facebook

Где купаться безопасно в Одессе

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона.

В самой Одессе рекомендуют такие места:

"Без границ" (инклюзивный пляж на "Дельфине")

"Калетон" (пляж "Дельфин")

"Буфет" на Малом Фонтане

"Гранд Петтин" (Дача Ковалевского)

"Итака", "Кокос", "Кокос-Курортный", "Варадеро", "Кораблик", "Киви" (пляж "Аркадия")

"Куба", "Чайка", "Курортный", "Паблик", "Сигал Бич" (13-я станция Большого Фонтана)

Две зоны пляжа "Золотой берег" (между траверсами №14 и №15, 16-я станция)

Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я станция Большого Фонтана)

"Соло Бич" (5 участков в районе "Ланжерона")

"Андерхилл", "Либерти" (рядом с пляжем "Дельфин")

Также безопасны для купания:

Центральный городской пляж в Черноморске

Пляжный участок в с. Приморское Измаильского района

На других пляжах Одесского и Белгород-Днестровского районов официально купальный сезон не открыт:

с. Сычавка (Южновская ОТГ)

с. Грибовка ("Загар", "Лагуна", Дальницкая ОТГ)

с. Приморское ("Катранка")

с. Лиман ("Расейка")

с. Курортное

с. Большая Балабановка

с. Затока

Специалисты отмечают: перед поездкой на пляж стоит проверять актуальную информацию о состоянии воды. После ливневых дождей морская вода может временно потерять безопасные показатели. И главное — купаться следует только на официально определенных и обустроенных пляжах, согласно решениям местных властей или Одесской ОГА.

Напомним, в соцсетях показали, в каком состоянии оставляют после себя пляж некоторые отдыхающие в Одессе. Также сообщалось, что обломки и сгоревшее школьное имущество, после ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском, сбросили возле Аккерманской крепости.