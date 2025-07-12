Где можно купаться в Одесской области - список пляжей

В Одессе проверили качество воды на пляжах — где можно купаться
В Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований. В перечне популярные локации Одессы, Черноморска и Приморского. В то же время эксперты отмечают: ситуация с качеством воды может меняться, особенно после дождей.
Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Где купаться безопасно в Одессе
Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона.
В самой Одессе рекомендуют такие места:
- "Без границ" (инклюзивный пляж на "Дельфине")
- "Калетон" (пляж "Дельфин")
- "Буфет" на Малом Фонтане
- "Гранд Петтин" (Дача Ковалевского)
- "Итака", "Кокос", "Кокос-Курортный", "Варадеро", "Кораблик", "Киви" (пляж "Аркадия")
- "Куба", "Чайка", "Курортный", "Паблик", "Сигал Бич" (13-я станция Большого Фонтана)
- Две зоны пляжа "Золотой берег" (между траверсами №14 и №15, 16-я станция)
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я станция Большого Фонтана)
- "Соло Бич" (5 участков в районе "Ланжерона")
- "Андерхилл", "Либерти" (рядом с пляжем "Дельфин")
Также безопасны для купания:
- Центральный городской пляж в Черноморске
- Пляжный участок в с. Приморское Измаильского района
На других пляжах Одесского и Белгород-Днестровского районов официально купальный сезон не открыт:
- с. Сычавка (Южновская ОТГ)
- с. Грибовка ("Загар", "Лагуна", Дальницкая ОТГ)
- с. Приморское ("Катранка")
- с. Лиман ("Расейка")
- с. Курортное
- с. Большая Балабановка
- с. Затока
Специалисты отмечают: перед поездкой на пляж стоит проверять актуальную информацию о состоянии воды. После ливневых дождей морская вода может временно потерять безопасные показатели. И главное — купаться следует только на официально определенных и обустроенных пляжах, согласно решениям местных властей или Одесской ОГА.
Напомним, в соцсетях показали, в каком состоянии оставляют после себя пляж некоторые отдыхающие в Одессе. Также сообщалось, что обломки и сгоревшее школьное имущество, после ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском, сбросили возле Аккерманской крепости.
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