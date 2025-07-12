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Главная Одесса В Одессе проверили качество воды на пляжах — где можно купаться

В Одессе проверили качество воды на пляжах — где можно купаться

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 14:00
Где можно купаться в Одесской области - список пляжей
Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований. В перечне популярные локации Одессы, Черноморска и Приморского. В то же время эксперты отмечают: ситуация с качеством воды может меняться, особенно после дождей.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот с Facebook

Где купаться безопасно в Одессе

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона.

В самой Одессе рекомендуют такие места:

  • "Без границ" (инклюзивный пляж на "Дельфине")
  • "Калетон" (пляж "Дельфин")
  • "Буфет" на Малом Фонтане
  • "Гранд Петтин" (Дача Ковалевского)
  • "Итака", "Кокос", "Кокос-Курортный", "Варадеро", "Кораблик", "Киви" (пляж "Аркадия")
  • "Куба", "Чайка", "Курортный", "Паблик", "Сигал Бич" (13-я станция Большого Фонтана)
  • Две зоны пляжа "Золотой берег" (между траверсами №14 и №15, 16-я станция)
  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я станция Большого Фонтана)
  • "Соло Бич" (5 участков в районе "Ланжерона")
  • "Андерхилл", "Либерти" (рядом с пляжем "Дельфин")

Также безопасны для купания:

  • Центральный городской пляж в Черноморске
  • Пляжный участок в с. Приморское Измаильского района

На других пляжах Одесского и Белгород-Днестровского районов официально купальный сезон не открыт:

  • с. Сычавка (Южновская ОТГ)
  • с. Грибовка ("Загар", "Лагуна", Дальницкая ОТГ)
  • с. Приморское ("Катранка")
  • с. Лиман ("Расейка")
  • с. Курортное
  • с. Большая Балабановка
  • с. Затока

Специалисты отмечают: перед поездкой на пляж стоит проверять актуальную информацию о состоянии воды. После ливневых дождей морская вода может временно потерять безопасные показатели. И главное — купаться следует только на официально определенных и обустроенных пляжах, согласно решениям местных властей или Одесской ОГА.

Напомним, в соцсетях показали, в каком состоянии оставляют после себя пляж некоторые отдыхающие в Одессе. Также сообщалось, что обломки и сгоревшее школьное имущество, после ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском, сбросили возле Аккерманской крепости.

Одесса пляж Одесская область Новости Одессы экология безопасность
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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