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Головна Одеса Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:16
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 13 липня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса-Рені зранку 13 липня утворилися локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Найбільші скупчення авто — поблизу пункту пропуску Паланка. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

У напрямку до КПП "Паланка" утворилися затори на в'їзді й виїзді з села Маяки та ділянці в межах Нижньодністровського національного природного парку. Черга перед самим пунктом сягнула понад одного кілометра. Цю зону позначено помаранчевим, що свідчить про уповільнений рух.

До кордонів з заторами — що відбувається на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот з Google Maps 

На КПП "Старокозаче — Тудора" наразі не спостерігається заторів. Також немає й черг на перетин митного контролю.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори на півдні Одещини

На півдні області, уздовж траси М-15, спостерігаються скупчення транспорту в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян. Однак ці затори не критичні й суттєво не впливають на швидкість руху. Черг перед поромним пунктом пропуску в Орлівці наразі немає.

До кордонів з заторами — що відбувається на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

На КПП "Рені" черг на перетин кордону також не зафіксовано. Але на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

Пункти пропуску на Одещині

Зазначимо, наразі на Одещині функціонують дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них на кордоні з Молдовою.

Орлівка — Ісакча 
Маяки — Удобне — Паланка 
Старокозаче — Тудора 
Серпневе 1 — Басараб’яска
Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
Нові Трояни — Чадир-Лунга
Табаки — Мирне
Виноградівка — Вулканешти
Рені — Джюрджюлешть

Нагадаємо, ми писали, що Молдова посилила вимоги на кордоні. Також повідомляли, яку валюту можуть забрати на кордоні. 

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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