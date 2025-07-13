Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня, 13 июля

Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины
На трассе Одесса-Рени утром 13 июля образовались локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Наибольшие скопления авто — вблизи пункта пропуска Паланка.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на границе с Молдовой
В направлении КПП "Паланка" образовались пробки на въезде и выезде из села Маяки и участке в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Очередь перед самим пунктом достигла более одного километра. Эта зона обозначена оранжевым, что свидетельствует о замедленном движении.
На КПП "Старокозачье — Тудора" пока не наблюдается пробок. Также нет и очередей на пересечение таможенного контроля.
Пробки на юге Одесской области
На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.
На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.
Пункты пропуска в Одесской области
Отметим, сейчас в Одесской области функционируют девять пунктов пропуска в соседние страны. Восемь из них на границе с Молдовой.
Орловка — Исакча
Маяки — Удобное — Паланка
Староказачье — Тудора
Августовское 1 — Басарабяска
Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
Новые Трояны — Чадыр-Лунга
Табаки — Мирное
Виноградовка — Вулканешты
Рени — Джюрджюлешть
Напомним, мы писали, что Молдова ужесточила требования на границе. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.
Читайте Новини.LIVE!