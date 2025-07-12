Які документи потрібні на кордоні з Молдовою 2025

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які їдуть до Молдови на авто, варто бути обережними. Без довідки про технічний стан машини прикордонники не впустять. Нові вимоги діють як для легковиків, так і для вантажівок. Необхідно мати повний пакет документів, інакше доведеться повертатися.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат справності авто

Відтепер для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Це обов’язковий документ, який підтверджує, що транспортний засіб справний та безпечний для руху. Якщо довідки немає — навіть ідеально справну машину не пропустять.

Сертифікат можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій СТО. Там фахівці оцінюють гальма, світло, вихлопи та інші технічні показники. Без офіційного підтвердження машина вважається непридатною для в’їзду.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні перевірятимуть і стандартні документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт,

посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),

техпаспорт на авто,

"Зелена карта" — міжнародна страховка,

оплачена віньєтка — дорожній збір Молдови.

Якщо ви подорожуєте з дитиною — обов’язково мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі поїздки лише з одним із батьків або іншими родичами — знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд.

Також у Молдові діє суворий контроль на ввезення речей. Заборонено провозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення, м’ясні та молочні продукти, мед, саджанці без документів. За порушення — конфіскація товару та штраф.

Щоб уникнути проблем, прикордонники радять перевірити актуальні правила перед виїздом. Всі вимоги можна знайти на офіційному сайті молдовської прикордонної служби.

Нагадаємо, ми писали, чи мають право заброньовані від мобілізації чоловіки виїжджати з України не у відрядження, а у відпустку. Також повідомляли, яку валюту можуть забрати на кордоні.