Какие документы нужны на границе с Молдовой 2025

Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые едут в Молдову на авто, стоит быть осторожными. Без справки о техническом состоянии машины пограничники не впустят. Новые требования действуют как для легковушек, так и для грузовиков. Необходимо иметь полный пакет документов, иначе придется возвращаться.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат исправности авто

Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.

Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт,

водительское удостоверение (лучше — международного образца),

техпаспорт на авто,

"Зеленая карта" — международная страховка,

оплаченная виньетка — дорожный сбор Молдовы.

Если вы путешествуете с ребенком — обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками — понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.

Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.

Чтобы избежать проблем, пограничники советуют проверить актуальные правила перед выездом. Все требования можно найти на официальном сайте молдавской пограничной службы.

Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.