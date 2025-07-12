Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову без этой справки не пропустят — какой именно

В Молдову без этой справки не пропустят — какой именно

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 18:25
Какие документы нужны на границе с Молдовой 2025
Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые едут в Молдову на авто, стоит быть осторожными. Без справки о техническом состоянии машины пограничники не впустят. Новые требования действуют как для легковушек, так и для грузовиков. Необходимо иметь полный пакет документов, иначе придется возвращаться.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат исправности авто

Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.

Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зеленая карта" — международная страховка,
  • оплаченная виньетка — дорожный сбор Молдовы.

Если вы путешествуете с ребенком — обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками — понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.

Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.

Чтобы избежать проблем, пограничники советуют проверить актуальные правила перед выездом. Все требования можно найти на официальном сайте молдавской пограничной службы.

Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации