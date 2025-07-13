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Главная Одесса Очереди на границе — международная трасса Одесчины в пробках

Очереди на границе — международная трасса Одесчины в пробках

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:13
Трасса Одесса-Рени: пробки на границе с Молдовой и Румынией 13 июля
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот с google.maps

Вечером 13 июля направление из Одесской области в Молдову и Румынию перегружено. На дорогах скопление транспорта, особенно возле Паланки. Водители проводят в очередях несколько часов, поэтому стоит выезжать заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов. На контрольно-пропускном пункте "Старокозачье — Удобное" движение свободное.

Черги на кордоні — міжнародна траса Одещини в заторах - фото 1
Пробки до Паланки и Староказачьего. Фото: скриншот с google.maps

Пробки на юге Одесской области

На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 2
Дорога к паромному пункту пропуска в Орловке. Фото: скриншот с google.maps

На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот с google.maps

Напомним, мы сообщали, какие документы нужны на границе с Молдовой. Также писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.

Молдова Румыния пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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