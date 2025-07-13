Трасса Одесса-Рени: пробки на границе с Молдовой и Румынией 13 июля

Очереди на границе — международная трасса Одесчины в пробках
Вечером 13 июля направление из Одесской области в Молдову и Румынию перегружено. На дорогах скопление транспорта, особенно возле Паланки. Водители проводят в очередях несколько часов, поэтому стоит выезжать заранее.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов. На контрольно-пропускном пункте "Старокозачье — Удобное" движение свободное.
Пробки на юге Одесской области
На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.
На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.
Напомним, мы сообщали, какие документы нужны на границе с Молдовой. Также писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.
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