Трасса Одесса-Рени: пробки на границе с Молдовой и Румынией 13 июля

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот с google.maps

Вечером 13 июля направление из Одесской области в Молдову и Румынию перегружено. На дорогах скопление транспорта, особенно возле Паланки. Водители проводят в очередях несколько часов, поэтому стоит выезжать заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов. На контрольно-пропускном пункте "Старокозачье — Удобное" движение свободное.

Пробки до Паланки и Староказачьего. Фото: скриншот с google.maps

Пробки на юге Одесской области

На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.

Дорога к паромному пункту пропуска в Орловке. Фото: скриншот с google.maps

На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот с google.maps

Напомним, мы сообщали, какие документы нужны на границе с Молдовой. Также писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.