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Главная Одесса На Одесчине застолье закончилось поножовщиной — причины

На Одесчине застолье закончилось поножовщиной — причины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 12:44
Житель Одесской области ударил ножом своего односельчанина - какое наказание
Допрос задержанного. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области поссорился со своим односельчанином, не сдержался и ударил его ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Правоохранители установили, что 58-летний житель Одесского района в беседке возле собственного дома распивал спиртные напитки вместе с 49-летним односельчанином. Во время застолья между товарищами возникла ссора на почве давних обид, которая переросла в драку. В разгар конфликта старший по возрасту мужчина схватил кухонный нож и ударил младшего в живот. Врачи госпитализировали пострадавшего с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о споре по воспитанию детей, который закончился поножовщиной. А также о жительнице Одесской области, которая зарезала пенсионерку.

Одесса Одесская область Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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