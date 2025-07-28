Під час негоди на Одещині дерево впало на дітей — загинув підліток

На Одещині дерево впало на підлітків — одна дитина загинула
Внаслідок негоди та сильного вітру на Одещині на намет з дітьми впало дерево. На жаль, один підліток загинув, ще четверо травмовані, їм надають медичну допомогу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Загибель дитини
Трагедія сталася у місті Балта Подільського району Одещини. П'ятеро місцевих підлітків відпочивали біля річки, коли почалася негода. Піднявся сильний вітер, внаслідок якого дерево впало на намет, в якому перебували неповнолітні.
В результаті падіння дерева один із підлітків 15 років, на жаль, загинув. Рятувальники швидко прибули на місце, і визволили із-під стовбура 4-х травмованих дітей, яких передали медикам.
Усі обставини наразі встановлюють поліцейські.
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Нагадаємо, нещодавно ми писали про смерть дитини у пологовому будинку. А також про відсторонення з посади лікарки, яку звинувачують рідні малечі у її загибелі.
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