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Головна Одеса Аномальна спека — на Одещині побито температурний рекорд

Аномальна спека — на Одещині побито температурний рекорд

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 16:05
На Одещині побито температурний рекорд
Одеса у спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині вчора побили температурний рекорд: максимальна денна температура переважно складала 36-39,5°С. До цього така спека у нашому регіоні фіксувалася востаннє у 1986 році — тоді шкала на термометрах досягла позначки в +35°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температурний рекорд

Максимальна денна температура 26 липня в Одесі переважно складала 36-39,5°С. Дещо прохолодніше було в північних районах та вздовж узбережжя моря. До цього така спека у нашому регіоні фіксувалася востаннє у 1986 році — тоді шкала на термометрах досягла позначки в +35°С.

За даними синоптиків, найспекотніше було в Сараті. Там температура повітря сягала 39,5 градуса за Цельсієм. Приблизно така ж спека була зафіксована й у Болграді. Найпрохолодніше, у той же час, було у місті Південне (+31,2°С). 

Додамо, в Одесі у цей день температура повітря сягала 33 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка температура води у морі сьогодні. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси спека
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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