Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: ДПСУ

Утром воскресенья, 27 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируются многочисленные пробки в сторону КПП в Молдову. Однако по пути в Румынию тянучек пока нет, путешественники смогут проехать в соседнюю страну, не стоя в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовались многочисленные пробки, которые начинаются еще на подъезде к нему — недалеко от села Маяки. Это следует учитывать путешественникам, планируя маршрут. Что касается "Староказачьего — Тудора" — очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободный.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска Орловка — Исакча" пока пробок нет. У канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка до Румынии. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.