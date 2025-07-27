Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Зранку неділі, 27 липня, на трасі Одеса-Рені фіксуються чисельні затори у бік КПП до Молдови. Однак шляхом до Румунії тягнучок поки немає, мандрівники зможуть проїхати до сусідньої країни, не стоячи у чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилися чисельні затори, які починаються ще на під'їзді до нього — неподалік села Маяки. Це краще враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — черг поки що немає. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, проїзд також вільний.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки теж не спостерігається, проїзд там вільний. Поїздка з Одеси триматиме близько 5 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.