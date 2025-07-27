Какая температура моря в Одессе: погода на 27 июля

В Одессе разгар лета — какая температура Черного моря сегодня
В Одессе и области воскресенье, 27 июля, будет жарким и без существенных осадков. Температура днем достигнет +33 °C. Ветер — восточный, морской бриз легкий. Море уже приятно теплое — до +24 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Последнее воскресенье июля в Одессе будет по-летнему жарким. Синоптики обещают переменную облачность без дождя и сильного ветра. Днем воздух прогреется до +33 °C, а ночью температура не опустится ниже +23 °C. Ветер восточный, 7-12 м/с — самое то, чтобы почувствовать морскую прохладу на пляже.
Самая приятная новость для отдыхающих — температура воды в море. Она держится в пределах +23...+24 °C, что делает купание комфортным даже в вечерние часы.
Погода в Одесской области
В Одесской области местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем ожидается настоящая жара — до +35 °C, а местами и до +38 °C. Во время грозы возможны шквалы до 20 м/с, поэтому путешественникам стоит быть осторожными.
На автодорогах области — хорошая видимость, поэтому поездки за город не вызовут трудностей.
Напомним, мы сообщали, какую погоду обещают синоптики в течение лета. А также писали, когда ждать самую высокую температуру летом.
Читайте Новини.LIVE!