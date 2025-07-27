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Главная Одесса В Одессе разгар лета — какая температура Черного моря сегодня

В Одессе разгар лета — какая температура Черного моря сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 05:34
Какая температура моря в Одессе: погода на 27 июля
Какая температура моря в Одессе. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области воскресенье, 27 июля, будет жарким и без существенных осадков. Температура днем достигнет +33 °C. Ветер — восточный, морской бриз легкий. Море уже приятно теплое — до +24 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Последнее воскресенье июля в Одессе будет по-летнему жарким. Синоптики обещают переменную облачность без дождя и сильного ветра. Днем воздух прогреется до +33 °C, а ночью температура не опустится ниже +23 °C. Ветер восточный, 7-12 м/с — самое то, чтобы почувствовать морскую прохладу на пляже.

Самая приятная новость для отдыхающих — температура воды в море. Она держится в пределах +23...+24 °C, что делает купание комфортным даже в вечерние часы.

Погода в Одесской области

В Одесской области местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем ожидается настоящая жара — до +35 °C, а местами и до +38 °C. Во время грозы возможны шквалы до 20 м/с, поэтому путешественникам стоит быть осторожными.

На автодорогах области — хорошая видимость, поэтому поездки за город не вызовут трудностей.

Напомним, мы сообщали, какую погоду обещают синоптики в течение лета. А также писали, когда ждать самую высокую температуру летом.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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