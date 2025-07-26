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Головна Одеса Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора

Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 16:45
Погода в Одесі 27 липня: прогноз на неділю без опадів
Дівчина усміхається. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у неділю, 27 липня, Одесу чекає по-справжньому спекотний день. Температура повітря вдень сягне +35 °C, а через слабкий вітер і низьку вологість відчуватиметься ще гарячіше. Увесь день буде сонячно та без жодної хмаринки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Ніч в Одесі обіцяє бути теплою — близько +26 °C, вітер до 5 м/с.
  • Вранці температура підніметься до +27 °C, безвітряно і ясно.
  • Вдень стовпчики термометрів сягнуть +35 °C, а за відчуттями — навіть +38 °C. У тіні — легкий вітер, але незначний, до 3 м/с.
  • Увечері трохи спаде — до +34 °C, однак спека не відпускатиме.
  • Рівень вологості — від 44% вранці до 28% увечері, що посилить відчуття спеки. 
Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Зазначимо, фахівці радять у таку погоду уникати сонця з 11:00 до 16:00, пити більше води й носити головні убори. Якщо маєте справи на вулиці — плануйте їх на ранок або після 18:00.

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі +20...+25 °С, вдень +30...+35 °С, місцями до 38°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, ми писали про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа. Також повідомляли, який винахід полегшить життя людям у спекотні дні.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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