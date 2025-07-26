Яка температура моря — погода в Одесі 26 липня

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 26 липня зберігається спекотна погода. Температура повітря вдень сягатиме до + 38 °C. Море тепле та ідеальне для купання, а ось опадів у місті не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 26 липня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температура морської води становить +22...+23 °C — це комфортні умови для відпочинку на пляжі.

Повітря в Одесі прогріється до +30...+32 °C, вночі буде трохи свіжіше — +21...+23 °C. На небі — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, тому на пляжах може бути легка хвиля.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області на 26 липня

В Одеській області температура вдень коливатиметься між 30 та 35 °C, місцями — до +38°C. У деяких районах області можливий короткочасний дощ з грозою, втім на дорогах видимість залишиться доброю.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів також попереджає про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку, яка триматиметься до 15 липня. Тож у лісі чи на пікніку варто бути вкрай обережними.

Нагадаємо, інспектори з охорони довкілля обстежили пляжі Одеси та повідомили, де можна купатися. Також ми писали, що весняні заморозки знищили майже весь врожай персиків на Одещині.