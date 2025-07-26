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Головна Одеса Море в Одесі стало ще приємнішим — скільки градусів сьогодні

Море в Одесі стало ще приємнішим — скільки градусів сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 05:29
Яка температура моря — погода в Одесі 26 липня
Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 26 липня зберігається спекотна погода. Температура повітря вдень сягатиме до + 38 °C. Море тепле та ідеальне для купання, а ось опадів у місті не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 26 липня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температура морської води становить +22...+23 °C — це комфортні умови для відпочинку на пляжі.

Повітря в Одесі прогріється до +30...+32 °C, вночі буде трохи свіжіше — +21...+23 °C. На небі — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, тому на пляжах може бути легка хвиля.

Море в Одесі стало ще приємнішим — скільки градусів сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області на 26 липня

В Одеській області температура вдень коливатиметься між 30 та 35 °C, місцями — до +38°C. У деяких районах області можливий короткочасний дощ з грозою, втім на дорогах видимість залишиться доброю.

Море в Одесі стало ще приємнішим — скільки градусів сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів також попереджає про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку, яка триматиметься до 15 липня. Тож у лісі чи на пікніку варто бути вкрай обережними.

Нагадаємо, інспектори з охорони довкілля обстежили пляжі Одеси та повідомили, де можна купатися. Також ми писали, що весняні заморозки знищили майже весь врожай персиків на Одещині.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси море температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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