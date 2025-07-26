Какая температура моря - погода в Одессе 26 июля

Море в Одессе стало еще приятнее — сколько градусов сегодня
В Одессе и области 26 июля сохраняется жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать до + 38 °C. Море теплое и идеальное для купания, а вот осадков в городе не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 26 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды составляет +22...+23 °C — это комфортные условия для отдыха на пляже.
Воздух в Одессе прогреется до +30...+32 °C, ночью будет немного свежее — +21...+23 °C. На небе — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, поэтому на пляжах может быть легкая волна.
Погода в Одесской области на 26 июля
В Одесской области температура днем будет колебаться между 30 и 35 °C, местами — до 38 °C. В некоторых районах области возможен кратковременный дождь с грозой, впрочем на дорогах видимость останется хорошей.
Пожарная опасность в Одесской области
Гидрометцентр Черного и Азовского морей также предупреждает о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности, которая продержится до 15 июля. Поэтому в лесу или на пикнике стоит быть крайне осторожными.
Напомним, инспекторы по охране окружающей среды обследовали пляжи Одессы и сообщили, где можно купаться. Также мы писали, что весенние заморозки уничтожили почти весь урожай персиков в Одесской области.
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