Какая температура моря - погода в Одессе 26 июля

Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 26 июля сохраняется жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать до + 38 °C. Море теплое и идеальное для купания, а вот осадков в городе не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе на 26 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды составляет +22...+23 °C — это комфортные условия для отдыха на пляже.

Реклама

Воздух в Одессе прогреется до +30...+32 °C, ночью будет немного свежее — +21...+23 °C. На небе — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, поэтому на пляжах может быть легкая волна.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области на 26 июля

В Одесской области температура днем будет колебаться между 30 и 35 °C, местами — до 38 °C. В некоторых районах области возможен кратковременный дождь с грозой, впрочем на дорогах видимость останется хорошей.

Реклама

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Гидрометцентр Черного и Азовского морей также предупреждает о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности, которая продержится до 15 июля. Поэтому в лесу или на пикнике стоит быть крайне осторожными.

Напомним, инспекторы по охране окружающей среды обследовали пляжи Одессы и сообщили, где можно купаться. Также мы писали, что весенние заморозки уничтожили почти весь урожай персиков в Одесской области.