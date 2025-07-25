Заморозки знищили персики на Одещині

Персики на базарі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині кліматичний удар по фруктах завдав чималих збитків садівникам. У садах весняні зворотні заморозки знищили до 90% врожаю.

Про це в інтерв’ю SEEDS розповів директор одного із господарств на Одещині Дмитро Остапенко.

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За словами Дмитра Остапенка, його сад, розташований за 25 км від Одеси. Він втратив майже весь урожай персика — близько 90%. За його оцінками, у сезоні 2025 року частка українських персиків і нектаринів буде мізерною.

"Наш сад перебував у повному цвітінні, коли в ніч із 9 на 10 квітня температура опустилася до –6,6 °C. Заморозки тривали шість ночей. За таких умов дерева втратили плодові зав’язі", — розповідає Остапенко.

Через негоду підприємство недоотримало приблизно 7,2 мільйона гривень. Окрім втрати продукції, виробник змушений і далі витрачати кошти на догляд за садом — полив, обробку, обрізку. Усе це тепер — збитки. За словами Остапенка, лише втрата ПДВ складає 1,2 мільйона гривень, не рахуючи інших податків і робочих місць.

Як перенесли морози інші фрукти

Інші культури, як-от виноград, майже не постраждали, оскільки ще не встигли розпочати вегетацію в момент перших заморозків. Проте ризик для галузі в цілому — серйозний.

"Ми не зверталися по компенсацію. На це потрібні час і нерви, яких у фермера зазвичай немає. Усі сили йдуть на відновлення господарства", — пояснює Остапенко.

Як вберегти врожай від заморозків

Він наголошує, що в Україні майже не використовують сучасні методи захисту від заморозків, як-от вітрові машини. Вони дозволяють підіймати температуру в саду на кілька градусів, направляючи тепле повітря з верхніх шарів униз.

"Ми детально вивчали технологію. Однак одна така машина коштує від 70 тисяч євро, а жодна державна програма не компенсує ці витрати. У Європі, наприклад, в Італії, місцева влада покриває до 70% вартості техніки", — каже він.

Через такі кліматичні загрози на полицях українських магазинів дедалі частіше будуть імпортні фрукти.

Нагадаємо, на Одещині аграрії зібрали перший мільйон урожаю. Також ми писали, що врожай пшениці в Україні у 2025 році буде найнижчим за останні 10 років.