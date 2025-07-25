Заморозки знищили персики на Одещині

Весняні заморозки знищили майже весь врожай персиків на Одещині
На Одещині кліматичний удар по фруктах завдав чималих збитків садівникам. У садах весняні зворотні заморозки знищили до 90% врожаю.
Про це в інтерв’ю SEEDS розповів директор одного із господарств на Одещині Дмитро Остапенко.
Мороз знищив персики на Одещині
За словами Дмитра Остапенка, його сад, розташований за 25 км від Одеси. Він втратив майже весь урожай персика — близько 90%. За його оцінками, у сезоні 2025 року частка українських персиків і нектаринів буде мізерною.
"Наш сад перебував у повному цвітінні, коли в ніч із 9 на 10 квітня температура опустилася до –6,6 °C. Заморозки тривали шість ночей. За таких умов дерева втратили плодові зав’язі", — розповідає Остапенко.
Через негоду підприємство недоотримало приблизно 7,2 мільйона гривень. Окрім втрати продукції, виробник змушений і далі витрачати кошти на догляд за садом — полив, обробку, обрізку. Усе це тепер — збитки. За словами Остапенка, лише втрата ПДВ складає 1,2 мільйона гривень, не рахуючи інших податків і робочих місць.
Як перенесли морози інші фрукти
Інші культури, як-от виноград, майже не постраждали, оскільки ще не встигли розпочати вегетацію в момент перших заморозків. Проте ризик для галузі в цілому — серйозний.
"Ми не зверталися по компенсацію. На це потрібні час і нерви, яких у фермера зазвичай немає. Усі сили йдуть на відновлення господарства", — пояснює Остапенко.
Як вберегти врожай від заморозків
Він наголошує, що в Україні майже не використовують сучасні методи захисту від заморозків, як-от вітрові машини. Вони дозволяють підіймати температуру в саду на кілька градусів, направляючи тепле повітря з верхніх шарів униз.
"Ми детально вивчали технологію. Однак одна така машина коштує від 70 тисяч євро, а жодна державна програма не компенсує ці витрати. У Європі, наприклад, в Італії, місцева влада покриває до 70% вартості техніки", — каже він.
Через такі кліматичні загрози на полицях українських магазинів дедалі частіше будуть імпортні фрукти.
Нагадаємо, на Одещині аграрії зібрали перший мільйон урожаю. Також ми писали, що врожай пшениці в Україні у 2025 році буде найнижчим за останні 10 років.
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