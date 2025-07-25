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Главная Одесса Весенние заморозки уничтожили урожай персиков на Одесчине

Весенние заморозки уничтожили урожай персиков на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:27
Заморозки уничтожили персики в Одесской области
Персики на базаре. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесской области климатический удар по фруктам нанес немалый ущерб садоводам. В садах весенние возвратные заморозки уничтожили до 90% урожая.

Об этом в интервью SEEDS рассказал директор одного из хозяйств в Одесской области Дмитрий Остапенко.

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По словам Дмитрия Остапенко, его сад, расположенный в 25 км от Одессы. Он потерял почти весь урожай персика — около 90%. По его оценкам, в сезоне 2025 года доля украинских персиков и нектаринов будет мизерной.

"Наш сад находился в полном цветении, когда в ночь с 9 на 10 апреля температура опустилась до -6,6 °C. Заморозки продолжались шесть ночей. При таких условиях деревья потеряли плодовые завязи", — рассказывает Остапенко.

Из-за непогоды предприятие недополучило примерно 7,2 миллиона гривен. Кроме потери продукции, производитель вынужден и дальше тратить средства на уход за садом — полив, обработку, обрезку. Все это теперь — убытки. По словам Остапенко, только потеря НДС составляет 1,2 миллиона гривен, не считая других налогов и рабочих мест.

Как перенесли морозы другие фрукты

Другие культуры, например виноград, почти не пострадали, поскольку еще не успели начать вегетацию в момент первых заморозков. Однако риск для отрасли в целом — серьезный.

"Мы не обращались за компенсацией. На это нужны время и нервы, которых у фермера обычно нет. Все силы уходят на восстановление хозяйства", — объясняет Остапенко.

Как уберечь урожай от заморозков

Он отмечает, что в Украине почти не используют современные методы защиты от заморозков, например ветровые машины. Они позволяют поднимать температуру в саду на несколько градусов, направляя теплый воздух из верхних слоев вниз.

"Мы детально изучали технологию. Однако одна такая машина стоит от 70 тысяч евро, а ни одна государственная программа не компенсирует эти расходы. В Европе, например, в Италии, местные власти покрывают до 70% стоимости техники", — говорит он.

Из-за таких климатических угроз на полках украинских магазинов все чаще будут импортные фрукты.

Напомним, в Одесской области аграрии собрали первый миллион урожая. Также мы писали, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет самым низким за последние 10 лет.

Одесса фрукты урожай Одесская область Новости Одессы персики
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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