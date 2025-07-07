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Головна Одеса Кавуни під обстрілами — як аграрії Херсонщини збирають урожай

Кавуни під обстрілами — як аграрії Херсонщини збирають урожай

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 11:05
Херсонські фермери збирали кавуни та потрапили під обстріл РФ - відео
Знищення дрону. Фото: скріншот з відео Оперативного ЗСУ

Дорогоцінні ягоди — на Херсонщині настав час кавунів. Однак збирання врожаю для аграріїв — це окремий квест, адже робітники та техніка постійно зазнають нальотів дронів, які запускаються з окупованої Росією території.

У мережі з'явилося відео збирання кавунів на Херсонщині

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Відео зі збиттям дрону поділилився канал "Оперативний ЗСУ".

Збір кавунів під атакою

Сьогодні на Херсонщині на повний хід йде збір урожаю перших кавунів. Але й тут ворог не дає спокою фермерам. Так на відео, яке потрапило в мережу інтернет, видно як люди змушені постійно дивитися в небо, щоб контролювати чи немає поблизу дронів ворога. У разі виявлення безпілотника всі розбігаються в різні боки та подалі від техніки.

"Дрон на машину летить! Тікайте! Тікайте!",— кричить у паніці жінка за кадром.

Найчастіше дрони б'ють машини фермерів таким чином знищуючи вже зібраний урожай. Але на цей раз пощастило — ворожий безпілотник був збитий силами ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ успішно знищують російські РЛС у Криму. А також про масовану атаку на Одесу цієї ночі.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні кавун
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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