Херсонські фермери збирали кавуни та потрапили під обстріл РФ - відео

Кавуни під обстрілами — як аграрії Херсонщини збирають урожай
Дорогоцінні ягоди — на Херсонщині настав час кавунів. Однак збирання врожаю для аграріїв — це окремий квест, адже робітники та техніка постійно зазнають нальотів дронів, які запускаються з окупованої Росією території.
У мережі з'явилося відео збирання кавунів на Херсонщині
Відео зі збиттям дрону поділилився канал "Оперативний ЗСУ".
Збір кавунів під атакою
Сьогодні на Херсонщині на повний хід йде збір урожаю перших кавунів. Але й тут ворог не дає спокою фермерам. Так на відео, яке потрапило в мережу інтернет, видно як люди змушені постійно дивитися в небо, щоб контролювати чи немає поблизу дронів ворога. У разі виявлення безпілотника всі розбігаються в різні боки та подалі від техніки.
"Дрон на машину летить! Тікайте! Тікайте!",— кричить у паніці жінка за кадром.
Найчастіше дрони б'ють машини фермерів таким чином знищуючи вже зібраний урожай. Але на цей раз пощастило — ворожий безпілотник був збитий силами ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ успішно знищують російські РЛС у Криму. А також про масовану атаку на Одесу цієї ночі.
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