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Главная Одесса Арбузы под обстрелами — как аграрии Херсонщины собирают урожай

Арбузы под обстрелами — как аграрии Херсонщины собирают урожай

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:05
Херсонские фермеры собирали арбузы и попали под обстрел РФ - видео
Уничтожение дрона. Фото: скриншот из видео Оперативного ВСУ

Драгоценные ягоды — на Херсонщине пришло время арбузов. Однако уборка урожая для аграриев — это отдельный квест, ведь рабочие и техника постоянно подвергаются налетам дронов, запускаемых с оккупированной Россией территории.

Видео со сбиванием дрона поделился канал "Оперативный ВСУ".

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Сбор арбузов под атакой

Сегодня в Херсонской области на полный ход идет сбор урожая первых арбузов. Но и здесь враг не дает покоя фермерам. Так на видео, которое попало в сеть интернет, видно как люди вынуждены постоянно смотреть в небо, чтобы контролировать нет ли вблизи дронов врага. При обнаружении беспилотника все разбегаются в разные стороны и подальше от техники.

"Дрон на машину летит! Бегите! Бегите!",— кричит в панике женщина за кадром.

Чаще дроны бьют машины фермеров таким образом уничтожая уже собранный урожай. Но на этот раз повезло — вражеский беспилотник был сбит силами ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, как ВСУ успешно уничтожают российские РЛС в Крыму. А также о массированной атаке на Одессу этой ночью.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине арбуз
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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