Стан води в Одесі 23 липня: які пляжі чисті

Чорне море в районі Одеси. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Інспектори з охорони довкілля обстежили пляжі Одеси. Проби води брали в районі трьох зон відпочинку. Ознак забруднення не виявили.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Перевірка пляжів в Одесі

За інформацією екологічної служби, на узбережжі Чорного моря в районі Одеси провели чергову перевірку стану морської води. Державні інспектори обстежили прибережну смугу біля Ланжерона, пляжу Фонтанка та 16-ї станції Великого Фонтану.

Які пляжі чисті в Одесі

Фахівці відібрали проби води, аби виявити можливі сліди нафтопродуктів. За результатами аналізу — нових випадків забруднення не зафіксовано.

Море залишається чистим і безпечним для купання. Екологи зазначають, що моніторинг триває і надалі — спеціалісти регулярно перевіряють стан води та дно узбережжя.

Нагадаємо, одеська Затока під забороною, там купатися суворо заборонено через викид водою мін на узбережжя. Також ми повідомляли, що на пляжах Одеси замало укриттів.