Состояние воды в Одессе 23 июля: какие пляжи чистые

Стало известно, какие пляжи в Одессе пригодны для купания
Инспекторы по охране окружающей среды обследовали пляжи Одессы. Пробы воды брали в районе трех зон отдыха. Признаков загрязнения не обнаружили.
Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Проверка пляжей в Одессе
По информации экологической службы, на побережье Черного моря в районе Одессы провели очередную проверку состояния морской воды. Государственные инспекторы обследовали прибрежную полосу возле Ланжерона, пляжа Фонтанка и 16-й станции Большого Фонтана.
Какие пляжи чистые в Одессе
Специалисты отобрали пробы воды, чтобы выявить возможные следы нефтепродуктов. По результатам анализа — новых случаев загрязнения не зафиксировано.
Море остается чистым и безопасным для купания. Экологи отмечают, что мониторинг продолжается и в дальнейшем — специалисты регулярно проверяют состояние воды и дно побережья.
Напомним, одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также мы сообщали, что на пляжах Одессы мало укрытий.
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