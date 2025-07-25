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Главная Одесса Стало известно, какие пляжи в Одессе пригодны для купания

Стало известно, какие пляжи в Одессе пригодны для купания

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:23
Состояние воды в Одессе 23 июля: какие пляжи чистые
Черное море в районе Одессы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Инспекторы по охране окружающей среды обследовали пляжи Одессы. Пробы воды брали в районе трех зон отдыха. Признаков загрязнения не обнаружили.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Проверка пляжей в Одессе

По информации экологической службы, на побережье Черного моря в районе Одессы провели очередную проверку состояния морской воды. Государственные инспекторы обследовали прибрежную полосу возле Ланжерона, пляжа Фонтанка и 16-й станции Большого Фонтана.

Какие пляжи чистые в Одессе

Специалисты отобрали пробы воды, чтобы выявить возможные следы нефтепродуктов. По результатам анализа — новых случаев загрязнения не зафиксировано.

Море остается чистым и безопасным для купания. Экологи отмечают, что мониторинг продолжается и в дальнейшем — специалисты регулярно проверяют состояние воды и дно побережья.

Напомним, одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также мы сообщали, что на пляжах Одессы мало укрытий.

Одесса отдых пляж Одесская область вода Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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