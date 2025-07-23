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Головна Одеса Одеська Затока під забороною — купатися там суворо заборонено

Одеська Затока під забороною — купатися там суворо заборонено

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 15:45
Одеситів закликали ходити лише на безпечні пляжі через вибухи на узбережжі
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: zatoka.travel

У Кароліно-Бугазі та Грибівці на пляжах вибухали міни. Через це в Одеській ОВА закликають туристів з інших регіонів дотримуватись правил безпеки та відвідувати тільки офіційно відкриті ділянки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер сьогодні під час брифінгу.

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Куди йдуть туристи

Влада регіону проводить перевірки пляжів на наявність укриттів та відсутність мін на дні моря, за результатами яких зони відпочинку отримують дозволи а роботу. Однак туристи все одно іноді йдуть на закриті ділянки, незважаючи на попередження про мінну загрозу та огородження.

"Мабуть людей неможливо утримати від нашого природного вітаміну, від моря. Люди йдуть туди, де купатися не можна, самі, це їх відповідальність більше всього, тому що там є і табличкі і загородження. На жаль, щоб утримати стільки людей ще стільки ж поліцейських щоб забезпечити порядок",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер закликав усіх туристів з інших регіонів відпочивати тільки на перевірених та офіційно відкритих пляжах. Додамо, що купатися в Затоці сьогодні взагалі заборонено.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що на пляжах Одеси замало укриттів. А також про те, що кафе заборонено працювати під час повітряних тривог.

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси міни Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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