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Главная Одесса Одесская Затока под запретом — купаться там строго запрещено

Одесская Затока под запретом — купаться там строго запрещено

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 15:45
Одесситов призвали ходить только на безопасные пляжи из-за взрывов на побережье
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: zatoka.travel

В Каролино-Бугазе и Грибовке на пляжах взрывались мины. Поэтому в Одесской ОВА призывают туристов из других регионов соблюдать правила безопасности и посещать только официально открытые участки.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер сегодня во время брифинга.

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Куда идут туристы

Власти региона проводят проверки пляжей на наличие укрытий и отсутствие мин на дне моря, по результатам которых зоны отдыха получают разрешения на работу. Однако туристы все равно иногда идут на закрытые участки, несмотря на предупреждения о минной угрозе и ограждения.

"Видимо, людей невозможно удержать от нашего природного витамина, от моря. Люди идут туда, где купаться нельзя, сами, это их ответственность больше всего, потому что там есть и таблички, и заграждения. К сожалению, чтобы удержать столько людей, нужно еще столько же полицейских, чтобы обеспечить порядок", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер призвал всех туристов из других регионов отдыхать только на проверенных и официально открытых пляжах. Добавим, что купаться в Затоке сегодня вообще запрещено.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что на пляжах Одессы мало укрытий. А также о том, что кафе запрещено работать во время воздушных тревог.

Одесса пляж Одесская область Новости Одессы мины Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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