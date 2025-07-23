Олег Кіпер засудив фіктивні бронювання комунальників в Одесі

Військовий квиток та гроші. Фото ілюстративне: Апостроф

Через фіктивне бронювання працівників в Одесі скасували критичність для комунального підприємства. Крім того, у територіальних громадах області проведуть перевірку на предмет аналогічних зловживань.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер під час сьогоднішнього брифінгу.

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Наслідки фіктивного бронювання

Після викриття у комунальних підприємствах Одеси фіктивного працевлаштування задля бронювання, Олег Кіпер особисто скасував статус критичності для КП. За його словами, абсолютно здорові чоловіки ховалися від мобілізації, влаштовуючись "на папері" двірниками чи сантехніками. А це — неприпустимо.

"Сьогодні фронт потребує підтримки. Одні стоять у чергах до військкоматів, щоб піти до Збройних сил, а інші шукають привід, щоб сховатися від мобілізації. Це неприпустимо. І репутаційно для всієї області це є дуже негативним", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що звернувся до керівників інших громад, щоб на місцях провели перевірки бронювань працівників комунальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що військові засудили факти фіктивних бронювань у комунальників. А також про затримання посадовців, які фігурують у цій справі.