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Главная Одесса Фиктивное бронирование от мэрии — в Одессе задержаны чиновники

Фиктивное бронирование от мэрии — в Одессе задержаны чиновники

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:15
Чиновники коммунальных предприятий горсовета фиктивно бронировали мужчин — Офис Генпрокурора Украины
Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Двух должностных лиц коммунальных предприятий одесского горсовета подозревают в фиктивном бронировании и хищении бюджета города. Фигурантам грозит лишение свободы, сейчас идет следствие.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Подробности дела

Исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024-2025 годах, по данным следствия, незаконно оформил на работу и забронировал 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.

Кроме того, по данным следствия, должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и "Фонтанский" наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты. Для этого было фиктивно оформлено более 50 работников.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов а также лиц, которые были фиктивно оформлены на должности и изъяли вещественные доказательства.

Фиктивное бронирование от мэрии — в Одессе задержаны чиновники - фото 1
Изъятые средства. Фото: Офис Генерального прокурора

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, присвоение бюджетных средств и служебное злоупотребление). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о контрабанде лекарств, которую обнаружили пограничники. А также об обысках на одесской таможне.

Одесса чиновники прокуратура Новости Одессы коммунальные службы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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