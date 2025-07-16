Який вигляд має квартира в Одесі біля моря за 150 доларів США

Квартира в Одесі. Фото: скірншот із відео odessa_detka

Житель Києва приїхав в Одесу відпочити та був вражений виглядом квартири за 150 доларів. Апартаменти хоча знаходяться біля моря, але перебувають у неймовірно занедбаному стані.

Відео із оглядом квартири шириться соцмережами.

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Квартира за 150 доларів

Турист із Києва приїхав в Одесу та орендував квартиру за 150 доларів у 7 хвилинах ходьби від узбережжя Чорного моря. Апартаменти оснащені ванною, пральною машиною та бойлером. Однак внутрішнє оздоблення приміщень залишає бажати кращого: на всіх стінах та на стелі облущена штукатурка. Вбиральня — вкрай занедбана. Ремонт, ймовірно, проводили ще за радянських часів, тому від нього небагато чого залишилося.

"Приїхав із Києва до моря в Одесу. Отака хата за 150 доларів на добу. Туалет просто скарб, трон якийсь. Одесити, у вас все нормально?"— каже киянин, який зафільмував квартиру.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який податок на житло в Україні. А також про те, як піднялися ціни на квартири в Ужгороді із початком літа.